Путін подарував Азарову орден

Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив прем'єр-міністра України Миколу Азарова орденом Пошани за великий внесок у зміцнення та розвиток російсько-українських відносин.

Текст відповідного указу Президента РФ від 17 грудня розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Нагадаємо, що 17 грудня М.Азаров відзначив 65-річний ювілей.

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