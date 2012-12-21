Путін подарував Азарову орден
17:28, 21 грудня 2012Політика
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Президент Російської Федерації Володимир Путін нагородив прем'єр-міністра України Миколу Азарова орденом Пошани за великий внесок у зміцнення та розвиток російсько-українських відносин.
Путін відзначив великий внесок Азарова
Текст відповідного указу Президента РФ від 17 грудня розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Нагадаємо, що 17 грудня М.Азаров відзначив 65-річний ювілей.
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