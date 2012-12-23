Партії Кличка та Саакашвілі підписали угоду про співпрацю

Як повідомили УНІАН у прес-службі "УДАРу", угоду було підписано у неділю в Тбілісі.

Сторони вестимуть постійний діалог з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України та Грузії, Європейського Союзу та міжнародних відносин.

«Співпраця партій буде, зокрема, спрямована на досягнення Україною відповідності критеріям щодо приєднання до європейської спільноти», - йдеться у повідомленні.

У Тбілісі В.Кличко мав зустріч з М.Саакашвілі, під час якої він висловив сподівання, що партія "Єдиний національний рух", яка нині опинилася в опозиції, продовжить і примножить ті досягнення, якими сьогодні пишається Грузія.

«Грузини показали, що великі за масштабами та значенням зміни можуть відбутися протягом лише кількох років. Я порівнюю свої враження від Грузії кінця дев’яностих і сьогоднішньої, - сказав Кличко. - Різниця принципова. Це вже інша країна. Останнім прикладом стали парламентські вибори, що відбулися тут у жовтні. Грузія показала усім, що вона демократична держава, де опозиція може прийти у владу шляхом демократичних виборів».

На конференції партії "Єдиний національний рух" В.Кличко заявив, що майбутнє чорноморського регіону багато в чому залежить від того, наскільки успішними в перетвореннях своїх країн будуть Україна та Грузія, наскільки вони зможуть відстояти європейські цінності та майбутнє своїх народів в європейській цивілізації.

У Тбілісі В.Кличко також відвідав новий Будинок юстиції, де оформлюють усі види документів, і прогулявся пішки відреставрованим районом Марджанішвілі.