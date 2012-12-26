Тягнибок запевняє, що «свободівці» не антисеміти

У цьому запевнив лідер партії Олег Тягнибок в ефірі телеканалу ТВі.

Коментуючи пункт резолюції Європарламенту із закликами не співпрацювати зі "Свободою", Тягнибок нагадав, що "у закордонному виборчому окрузі перемогла саме "Свобода", тобто українці, які мешкають закордоном, зокрема, в Європі, масово голосували за його політичну силу.

"І чому така резолюція з'явилася, для нас є зараз абсолютно очевидним. Сценарій розпрацьовувався на Луб'янці, однозначно. Адже ця резолюція Європарламенту була проти Партії регіонів. 90% тексту містить те, які неправильні дії зараз робить ПР…", - уточнив він.

"І лишень оцей заангажований соціаліст, з колишньої болгарської Комуністичної партії, з голосу вніс цю пропозицію і отримавши певну підтримку, оцей пункт створив інформаційну бомбу тут у нас в Україні. На превеликий жаль, купилися на оту спецоперацію Москви", - зазначив політик.

При цьому на запитання, навіщо партія допускає антисемітські гасла і висловлювання, зокрема, заяви про "жидів", Тягнибок запевнив, що "Свобода" не є антисемітською організацією".

"Якщо є якісь зауваження щодо наших поглядів подібного плану, прошу дуже, нехай подають на нас до суду. Але до суду ніхто подавати не буде, бо всі прекрасно розуміють, що навіть заангажовані українські суди ніколи не зможуть винести відповідне рішення проти "Свободи", тому що ми не порушуємо ніякого українського законодавства", - уточнив він.

"Вони часто самі роблять певну проблему, роздмухують ту проблему, із мухи роблять слона, для того щоб їх усі почали жаліти", - підсумував політик, уточнивши, що слово "жидівка" не є образливим.

Як відомо, у листопаді член політради ВО "Свобода", четвертий номер їх списку і одне із телевізійних облич партії Ігор Мірошниченко у коментарях у соцмережі назвав американську акторку "жидівкою".

Українська правда