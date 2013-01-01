Янукович у новорічному привітанні закликав українців бути згуртованими

Президент України Віктор Янукович у своєму новорічному привітанні до українців розповів, що наступний рік повинен стати роком розвитку та соціальної справедливості.

«Усі гілки влади мають забезпечити максимальний соціальний ефект від економічного зростання та правових перетворень. Початок роботи оновленого складу Верховної Ради та Уряду відкриває можливості для конструктивної співпраці усіх провідних політичних сил задля розбудови України», - наголосив Президент. «Головним принципом нашої зовнішньої політики має стати відстоювання національної гідності. А ключовою відповіддю на нові виклики світової економічної кризи - злагода та згуртованість українського народу», - підкреслив В. Янукович.

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