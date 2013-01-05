У Кабміні оприлюднили графік, коли можна потрапити на прийом до міністрів

Уряд розробив графік особистого прийому громадян членами Кабінету міністрів України.

Графік опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр».

Згідно з ним, перший віце-прем’єр-міністр України (у сферах аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів) прийматиме громадян у перший вівторок парного місяця.

Віце-прем’єр-міністр України (у сферах екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики) – у другий вівторок непарного місяця.

Віце-прем’єр-міністр України (у сферах інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) – у другий четвер непарного місяця.

Віце-прем’єр-міністр України (у сферах культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров’я) - у третій вівторок парного місяця.

Міністр Кабінету міністрів України – у другий вівторок парного місяця.

Міністр аграрної політики та продовольства - у перший понеділок непарного місяця.

Міністр внутрішніх справ - у другий понеділок непарного місяця.

Міністр доходів і зборів – у перший вівторок непарного місяця.

Міністр екології та природних ресурсів – у третій понеділок непарного місяця.

Міністр економічного розвитку і торгівлі - у четвертий понеділок непарного місяця.

Міністр енергетики та вугільної промисловості – у першу п’ятницю непарного місяця.

Міністр закордонних справ – у другу п’ятницю непарного місяця.

Міністр інфраструктури – у другу п’ятницю парного місяця.

Міністр культури – у третю п’ятницю непарного місяця.

Міністр оборони – у перший понеділок парного місяця.

Міністр освіти і науки, молоді та спорту – у другий понеділок парного місяця.

Міністр охорони здоров’я - у третій понеділок парного місяця.

Міністр промислової політики – у першу п’ятницю парного місяця.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – у другий четвер парного місяця.

Міністр соціальної політики - у четвертий понеділок парного місяця.

Міністр фінансів – у третю п’ятницю парного місяця.

Міністр юстиції – у четверту п’ятницю парного місяця.