Голосувати за Соркіна регіонали з'їхалися «хто на милицях, а хто в ластах»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат від ПР Володимир Макеєнко.

“Я думаю, що буде далеко за 260-270 голосів. Голоси є”, - сказав він.

В.Макеєнко додав, що його прогноз підтверджує і той факт, що сьогодні на засіданні парламенту присутня значна кількість депутатів.

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"Приїхали всі. Хто на милицях, а хто в ластах", - цитує Макеєнка "Українська правда".

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Президент України Віктор Янукович запропонував парламенту призначити І.Соркіна на посаду голови Нацбанку.

25 грудня І.Соркін був призначений в.о. голови НБУ, після того, як 24 грудня Президент призначив голову Нацбанку Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.

Разом з тим сьогодні представники опозиційних фракцій «Батьківщина» та «УДАР» заявили, що не голосуватимуть за призначення І.Соркіна.