Кошулинський думає, що у більшості голосів для Соркіна не вистачає

Як повідомляє "Українська правда", про це повідомив журналістам у парламенті віце-спікер Руслан Кошулинський.

"Судячи з тієї кількості людей, яка є сьогодні в залі, голосів їм не вистачає", - заявив він.

На репліку про те, що опозиціонери зробили своєрідний подарунок більшості, заблокувавши трибуну за відсутності голосів, Кошулинський відповів: "Але в підсумку голови НБУ у них таки немає, тоді який це може бути подарунок?".

Він також спрогнозував, що переговори щодо вимог опозиції можуть не завершитися у четвер, і тоді трибуна лишиться заблокованою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент має проголосувати за кандидатуру нового глави НБУ Ігоря Соркіна.