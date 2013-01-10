Кошулинський думає, що у більшості голосів для Соркіна не вистачає
12:48, 10 січня 2013Політика
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В опозиції вважають, що парламентська більшість наразі не має голосів для затвердження Ігоря Соркіна головою Національного банку.
Кошулинський підозрює, що голосів для Соркіна бракує
Як повідомляє "Українська правда", про це повідомив журналістам у парламенті віце-спікер Руслан Кошулинський.
"Судячи з тієї кількості людей, яка є сьогодні в залі, голосів їм не вистачає", - заявив він.
На репліку про те, що опозиціонери зробили своєрідний подарунок більшості, заблокувавши трибуну за відсутності голосів, Кошулинський відповів: "Але в підсумку голови НБУ у них таки немає, тоді який це може бути подарунок?".
Він також спрогнозував, що переговори щодо вимог опозиції можуть не завершитися у четвер, і тоді трибуна лишиться заблокованою.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент має проголосувати за кандидатуру нового глави НБУ Ігоря Соркіна.
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