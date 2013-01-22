Янукович шкодує, що молодь тікає з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди Дня Соборності та Свободи України в Національному палаці мистецтв “Україна”.

“Я з радістю відзначаю зростання патріотичних настроїв українського суспільства, прагнення будувати нову країну, забезпечити нову якість життя. Але залишається багато зневірених, тих, хто робить свій вибір на користь пошуку кращої долі в інших країнах. Прикро, що ця тенденція поширена серед молоді”, - сказав Президент.

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Він зауважив, що у сучасному глобалізованому світі кожна людина дійсно має можливість обирати країну проживання, навчання, роботи. “За таких умов держави, що можуть забезпечити людині свободу та широкі можливості, стають центрами світового тяжіння, вони отримують нові можливості для випереджального розвитку. Саме такою країною маємо стати і ми”, - сказав Президент.

За його словами, основне завдання політики модернізації полягає у створенні в Україні справедливої та ефективної соціальної системи, привабливого і сприятливого середовища для життя, розвитку бізнесу і самореалізації кожного.

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«Наше завдання - забезпечити реальну економічну та політичну незалежність, зміцнювати демократію та верховенство права, ствердитись як молода, сильна сучасна держава - в Європі та у світі», - наголосив Президент.