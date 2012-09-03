Росія полюватиме на талановитих українців

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії сказав у Москві на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва.

«Очевидно й те, що наша гуманітарна присутність у світі не відповідає нашим можливостям, і це ми всі теж визнаємо. За великим рахунком, зараз ми відновлюємо позиції, які ми через відомі причини загубили в 1990-і роки, і ми істотно поступаємося серйозним міжнародним гравцям у цій сфері, таким як «Франкофонія», інститути Гете, Сервантеса, Данте, Конфуція. Необхідно узяти все найкраще, чим вони займаються, на озброєння. Тим більше, що, згідно з дослідженнями, які проводилися бізнес-школою зі Сколкового і міжнародного агентства на основі аналізу періоду з 2005 по 2010 рік, Росія знаходиться лише на 10-му місці ось за цим індексом м'якої сили», - сказав Д.Медведєв.

«Що стосується нашої військової сили, ми з вами розуміємо, що ми не на 10-му місці, і це серйозна диспропорція, а у першій трійці – Сполучені Штати Америки, Франція і Німеччина», - додав він.

Російський прем'єр підкреслив, що зміцнення позицій РФ у світі, просування національних інтересів гуманітарними засобами – одні з найважливіших пріоритетів держави.

За його словами, гуманітарний вимір виходить на передній план міжнародного життя, і створене чотири роки тому Росспівробітництво повинне стати одним із ключових інструментів «м'якої сили».

«Вплив держави багато в чому залежить від здатності просувати свої національні культурні цінності, мову і експортувати їх. По суті, йдеться про особливий ресурс міжнародного лідерства, яке прямо пов'язане з людським потенціалом. Ці інструменти часто виявляються більш значущими, ніж інші, і набувають особливого значення», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, згідно з даними експертів, саме країни з сильними брендами так званої «м'якої сили» залучають більшу частку прямих зарубіжних інвестицій і технологій.

Д.Медведєв заявив, що конкуренти Росії полюють на талановиту молодь і новаторів, і так само повинна діяти й Росія.

Д.Медведєв підкреслив, що більш ніж 30-мільйонна російська діаспора об'єктивно підсилює потенціал російської «м'якої сили».

За його словами, опорні точки гуманітарної присутності Росії - це російські центри науки і культури. До 2015 року планується відкрити ще 35 нових представництв за кордоном, зазначив він.

«Слід приділяти особливу увагу діяльності наших центрів, ключових для російських інтересів у країнах Співдружності Незалежних Держав, сприяти інтеграційним процесам на теренах СНД. Важливим інструментом тут стане Міждержавна цільова програма інноваційної співпраці держав–учасниць СНД на період до 2020 року. Її координатором, до речі, призначено Росспівробітництво», - сказав Д.Медведєв.