Адвокат Кучми пояснює звинувачення Пукача «емоціями»

Адвокат екс-президента Леоніда Кучми Віктор Петруненко вважає юридично неаргументованою та емоційною заяву колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача щодо участі у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишніх посадовців.

Про це адвокат повідомив УНІАН, коментуючи вчорашнє висловлювання О.Пукача з приводу того, що разом з ним на лаві підсудних мають сидіти Л.Кучма та депутата Володимир Литвин.

“Я вважаю цю його заяву юридично незмістовною, емоційною, яка, скоріш за все, спрямована на сприйняття родичами та близьким оточенням”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть Л.Кучма і В.Литвин.

У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, О.Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Водночас, у короткому коментарі журналістам після судового засідання О.Пукач сказав: «Я все розповів під час слідства і під час суду, але правду в цьому суді хотів знати тільки Федур (адвокат матері убитого журналіста Лесі Гонгадзе – УНІАН). Ні Мельниченко з Америки, ні Піскун, а саме Федур. Тому запитайте про мотив (вбивства Г.Гонгадзе - УНІАН) у Литвина і Кучми».

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.