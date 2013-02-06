Партія регіонів не боїться розпуску парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на брифінгу, коментуючи заяву лідера фракції партії «УДАР» Віталія Кличка про те, що опозиція готова блокувати 30 днів роботу парламенту з тим, щоб була підстава для розпуску парламенту й проведення дострокових виборів.

О.Єфремов підкреслив: «Нас навряд чи можна цим залякати. Мені здається, це більше політична заява, необдумана, людини, яка ще лише набирається досвіду в політичній роботі».

«Я з великою повагою ставлюся до Віталія Володимировича як до спортсмена. Але, на жаль, його помічники інколи заводять його в глухий кут при ухваленні політичних рішень», - додав він.

О.Єфремов підкреслив, що сьогодні немає підстав «говорити про якісь дострокові вибори».

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Як повідомляв УНІАН, 5 лютого В.Кличко заявив, що роботи Верховної Ради в пленарному режимі сьогодні не буде. Він також повідомив, що завтра вранці буде продовжено консультації щодо нормалізації роботи парламенту.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки можливо, що через довгострокове блокування роботи ВР відбудуться позачергові парламентські вибори, В.Кличко сказав: “Ми не виключаємо дострокових виборів і готові до цього”.