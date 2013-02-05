Кличко: Сьогодні роботи парламенту не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко по завершенню консультацій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.

“Сьогодні роботи парламенту не буде”, - сказав В.Кличко.

Він зауважив, що завтра зранку будуть продовжені консультації щодо нормалізації роботи парламенту.

“По тих законах, по яких він працював сьогодні, парламент працювати не буде”, - сказав В.Кличко.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки можливо, що через довгострокове блокування роботи ВР відбудуться позачергові парламентські вибори, В.Кличко сказав: “Ми не виключаємо дострокових виборів і готові до цього”.