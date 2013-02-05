Кличко: Сьогодні роботи парламенту не буде
13:21, 05 лютого 2013Політика
1772
Сьогодні роботи Верховної Ради в пленарному режимі не буде.
Кличко готовий до дострокових виборів / Фото: Українська правда - Дмитро Ларін
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко по завершенню консультацій у голови Верховної Ради України Володимира Рибака.
“Сьогодні роботи парламенту не буде”, - сказав В.Кличко.
Він зауважив, що завтра зранку будуть продовжені консультації щодо нормалізації роботи парламенту.
“По тих законах, по яких він працював сьогодні, парламент працювати не буде”, - сказав В.Кличко.
Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки можливо, що через довгострокове блокування роботи ВР відбудуться позачергові парламентські вибори, В.Кличко сказав: “Ми не виключаємо дострокових виборів і готові до цього”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter