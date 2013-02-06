Власенко каже, що невідомі зламали його поштову скриньку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина” з посиланням на самого С.Власенка.

Як зазначив депутат, технічна служба поштового сервісу Gmail повідомила, що з його електронної скриньки відправляться велика кількість листів.

С.Власенко підозрює, що його аккаунт зламаний невипадково і не виключає, що найближчим часом в інтернеті під виглядом його листів можуть з’явитися фальшивки.

«Повторюється історія зі зламом електронних поштових скриньок Євгенії Тимошенко та інших опозиційних політиків», - зазначив захисник.