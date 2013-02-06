Власенко каже, що невідомі зламали його поштову скриньку
18:50, 06 лютого 2013Політика
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Невідомі зламали електронну поштову скриньку захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка.
Сергій Власенко каже, що історія повторюється
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина” з посиланням на самого С.Власенка.
Як зазначив депутат, технічна служба поштового сервісу Gmail повідомила, що з його електронної скриньки відправляться велика кількість листів.
С.Власенко підозрює, що його аккаунт зламаний невипадково і не виключає, що найближчим часом в інтернеті під виглядом його листів можуть з’явитися фальшивки.
«Повторюється історія зі зламом електронних поштових скриньок Євгенії Тимошенко та інших опозиційних політиків», - зазначив захисник.
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