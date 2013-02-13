Свідок Мар'єнков чув, що Тимошенко і Лазаренко хотіли смерті Щербаня

Свідок Ігор Мар'єнков повідомив в суді, що дізнався від свого знайомого Рябіна, що Павло Лазаренко і Юлія Тимошенко хотіли вбити депутата Євгена Щербаня, пише Українська правда.

Також він заявляє, що зустрічав екс-прем’єра Юлію Тимошенко в компанії з ватажком банди кілерів Євгеном Кушніром та посередником в організації вбивства Мільченком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідок заявив сьогодні під час надання свідчень на допиті в Апеляційному суді Києва.

За його словами, він в середині 90-х років мешкав, приїжджаючи до Києва, в готелі “Національний” і приблизно у травні 1996 року на одному з поверхів готелю «побачив Мільченка, Кушніра в одній компанії з Тимошенко».

“Вони стояли і спілкувалися”, - сказав свідок.

Він зауважив, що Мільченко та Кушнір також час від часу жили в готелі “Національний”. В ньому жила і Ю.Тимошенко в номері 150.

Як зазначив А.Мар’єнков, у нього виникло запитання, що може бути спільного у Кушніра та Мільченка з Ю.Тимошенко. Це питання він переадресував одному з них і почув у відповідь, що Ю.Тимошенко і екс-прем’єр Павло Лазаренко для них – це одне ціле. Крім того, Ю.Тимошенко, з їх слів, допомагає вирішити проблеми матеріального плану.

Також свідок зазначив, що він вже давав покази у справі Є.Щербаня, коли був затриманий і допитаний наприкінці 1998 року.

“Я не відрікаюся від тих показів, які я давав раніше. Як я розповідав, так і є. Раніше чому не згадували прізвище Тимошенко. Не знаю. Для мене вони разом з Лазаренком були як одне ціле. Я казав про це слідчому. Те що на них не звертали всі уваги, можливо, момент не той був”, - зазначив свідок.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем'єр-міністри України Ю.Тимошенко і П.Лазаренко.

Довідка УНІАН. Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнано 8 осіб. Трьох з них засуджено до довічного ув’язнення, інших - до позбавлення волі на термін від 11,5 до 15 років.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США проти П.Лазаренко.

15 вересня 2012 року екс-майор Микола Мельниченко на своїй сторінці у Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр П.Лазаренко в 1996 році організував вбивство Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.