Експерт: Звинувачуючи Кучму, Кузьмін хоче заробити бали для Януковича

Леонід Кучма не коментує нові звинувачення в причетності до вбивства Гонгадзе. Не дають юридичних оцінок і його адвокати. Як пояснив захисник екс-президента Віктор Петруненко, вони чекатимуть офіційних паперів від ГПУ. Поки ж немає документів, усі заяви називають голослівними, - зазначає ТВі.

У тому, що прокуратура перейде від гучних слів до діла, сумнівається й адвокат вдови вбитого журналіста Валентина Теличенко.

"Ренат Кузьмін хоче оплесків, але йому немає за що аплодувати. Треба, щоб було офіційне пред'явлення підозр, треба, щоб допитали свідків, і таке інше", – каже Теличенко.

На меті таких гучних заяв вищих посадовців ГПУ зовсім не пошук замовників убивства Гонгадзе, – припускає політолог Володимир Фесенко. А напрацювання політичних балів для президента та його оточення.

"Через декілька днів саміт у Брюсселі Україна – ЄС, і думаю, що Кузьмін дав гарний пас Януковичу під час саміту. Коли будуть звинувачувати Януковича, що зараз нові справи проти Тимошенко, він скаже: "Ні, от, будь ласка, інтерес є не тільки до Юлії Тимошенко, але й до Леоніда Кучми, який не причетний до опозиційної діяльності", – вважає експерт.