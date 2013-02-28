ЗМІ: Власенко відмовився від адвокатського свідоцтва

У розпорядження редакції Главреда потрапило депутатське звернення нардепа від "Батьківщини", адвоката екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Документ адресований Раді адвокатів України та Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

У зверненні йдеться про прохання політика забрати у нього право займатися адвокатською діяльністю і, відповідно, свідоцтво адвоката.

У документі Власенко відзначає, що 22 лютого 2013 року він подав заяву двом адресатам - у Раду адвокатів Львівської області та до Ради адвокатів Києва - щодо негайного припинення наданого йому права на заняття адвокатською діяльністю, негайного внесення відповідного запису до Єдиного реєстру адвокатів України та анулювання його свідоцтва про право на адвокатську діяльність. Свідоцтво № 704, яке просить анулювати депутат, було видане 23 жовтня 2010 Львівською обласною КДКА, також зазначено в документі.

Власенко звертає особливу увагу на те, що вимагає негайно виконати заявлене ним прохання і не політизувати підняті ним питання.

Факт того, що опублікований документ дійсно був поданий Сергієм Власенком, "Главреду" підтвердили в Раді адвокатів України. "Звернення було. Припинити його повноваження не можемо - це не в нашій компетенції", - зазначила помічник голови ради Лариса Штепа.

У той же час, виникає питання про те, яким чином, залишившись без адвокатських повноважень, Власенко зможе проводити повноцінний захист екс-прем'єра, зокрема, представляти її інтереси в судах. Можливо, це свідчить про те, що Сергій Власенко вирішив зосередитися на законотворчій роботі в статусі народного депутата.

Редакції "Главреда" поки не вдалося зв'язатися із Сергієм Власенко і отримати в нього коментар на цю тему.

Разом з тим, ситуацію прокоментував народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник. Він вважає, що Власенко зрадив свою підзахисну, Юлію Тимошенко.

"Для того, щоб врятувати свій депутатський статус, Власенко готовий відмовитися від статусу адвоката і від клієнта. Це елементарна зрада", - сказав політик агентству "Укрінформ".

Олійник зазначив, що як адвокат знає - така поведінка засуджується в адвокатському середовищі. "Тут шкурні інтереси над інтересами клієнта, який з цим адвокатом пройшов довгий шлях. Я таких випадків не бачив, коли з таких мотивів готові були відмовитися від "рідного батька", - підкреслив юрист.

Представник ПР також заявив, що етична сторона є дуже важливою в діяльності адвоката: "Не кинути клієнта в тяжку хвилину, тим більше, що нині головна стадія процесу - допит".