Єфремов не розуміє, чому Європу хвилює тільки Власенко, а не Веревський

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу в парламенті.

Він підкреслив: “Коли, ви знаєте, звучать, зокрема з-за кордону, що їх хвилює ситуація з якоюсь однією людиною, мені хочеться нашим колегам - парламентаріям європейським - поставити питання: а чому їх не хвилює те, що сьогодні з ранку позбавлений депутатських повноважень наш колега - депутат Веревський”.

“Він позбавлений повноважень, і за нього ніхто не турбується. А по іншому колезі, який, будучи заступником начальника Податкової адміністрації України в минулому скликанні (парламенту), кілька разів проходив процедуру позбавлення депутатських повноважень, і який зараз не склав із себе повноважень по адвокатській діяльності, чому це хвилює?”, - запитав О.Єфремов.