Єфремов не розуміє, чому Європу хвилює тільки Власенко, а не Веревський

17:31, 05 березня 2013
Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не розуміє, чому європейські парламентарії цікавляться лише народним депутатом Сергієм Власенком.

Єфремову образливо за колегу

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу в парламенті.

Він підкреслив: “Коли, ви знаєте, звучать, зокрема з-за кордону, що їх хвилює ситуація з якоюсь однією людиною, мені хочеться нашим колегам - парламентаріям європейським - поставити питання: а чому їх не хвилює те, що сьогодні з ранку позбавлений депутатських повноважень наш колега - депутат Веревський”.

“Він позбавлений повноважень, і за нього ніхто не турбується. А по іншому колезі, який, будучи заступником начальника Податкової адміністрації України в минулому скликанні (парламенту), кілька разів проходив процедуру позбавлення депутатських повноважень, і який зараз не склав із себе повноважень по адвокатській діяльності, чому це хвилює?”, - запитав О.Єфремов.

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