ВАСУ позбавив регіонала Веревського депутатського мандата

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів на чолі з суддею Інною Масло за позовом голови ВР Володимира Рибака до А.Веревського щодо дострокового припинення повноважень цього народного депутата.

Голова ВР звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.

На тему: Сьогодні ВАСУ може забрати у Власенка мандат

“Задовольнити адміністративний позов голови Верховної Ради Володимира Рибака до народного депутата Андрія Веревського”, - зачитала вирок суддя І.Масло.

Як йдеться у позовній заяві, яку оголосила суддя, 27 лютого цього року комітет ВР з питань регламенту та депутатської етики ухвалив висновок про несумісність депутатського мандату А.Веревського з підприємницькою діяльністю, яку він веде. У позові наголошується, що не зважаючи на це, А.Веревський не склав депутатські повноваження. Таким чином, відповідно до Конституції України голова ВР В.Рибак просить суд позбавити А.Веревського депутатських повноважень.

Натомість представник А.Веревського у суді в ході засідання зазначив, що депутат не спростовує і не заперечує, що він є директором та головою ради директорів компанії “Кернелл Холдинг”. Разом з тим представник заявив, що при цьому А.Веревський не отримує грошову винагороду за свою роботу у цій компанії.

Як повідомляє Українська правда, у процесі cуд не допустив в якості третьої сторони депутата від УДАРУ Сергія Капліна, який збирався акцентувати увагу на незаконності ухвалення рішення регламентного комітету.

"Веревський не був у Верховній Раді ні цього скликання, ні минулого і проживає у Швейцарії", - нагадав також Каплін.