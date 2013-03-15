Журналісти допоможуть становленню в Україні соціально-відповідального бізнесу

ГО «Київський форум», НСЖУ та ГО «Київський прес-клуб» в рамках спільного проекту «Перезавантаження» провели круглий стіл на тему «Соціально-відповідальний бізнес в Україні: дієве партнерство заради майбутнього країни».

Як повідомили організатори агентству УНІАН, серед гостей були присутні бізнесмени, політики, експерти та журналісти. Зокрема, президент Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі Яцек П’єхота, голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко, народний депутат України Оксана Калетник, нардеп Тетяна Донець, нардеп Ксенія Ляпіна, голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв, президент Благодійного фонду анімалотерапії «Камелія» Маргарита Січкар, керівник проекту кінноспортивного клубу "Магнат" Діана Попова.

За словами лідера організації «Київський форум» Рени Назарової, ініціатори проекту не переслідують за мету створити черговий фонд чи організацію, або скласти комусь конкуренцію. «Натомість, розуміючи усю важливість розвитку СВБ в Україні, ми розпочинаємо всеукраїнську інформаційно-роз’яснювальну кампанію», – сказала Рена Назарова.

Також вона зауважила, що головна мета проекту – зробити СВБ в Україні суспільним явищем. Для цього важливо нарешті ввести саме поняття «СВБ» в законодавче поле України.

«Від природи ми усі невідповідальні. Людина починає бізнес заради грошей. Тож для того, аби вести СВБ потрібно: законодавчо зменшити вплив держави та чиновників на бізнес; інституції мають служити бізнесу, а не навпаки; має бути правильне ринкове оточення», – зазначив Яцек П’єхота, президент Польсько-української господарчої палати, екс-міністр економіки Польщі.