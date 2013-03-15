Кличко: Депутатам за вихід з опозиції «обіцяли суми з шістьма нулями»

Депутатам за вихід з опозиції «обіцяли грошові суми з шістьма нулями». Про це заявив лідер партії «УДАР», народний депутат України Віталій Кличко в інтерв’ю журналу «Кореспондент».

Зокрема, В.Кличко зауважив, що партія «УДАР» прагне запровадити європейські стандарти життя в Україні, тому ставить перед собою завдання змінити владу в країні. За його словами, наразі влада в державі зосереджена в одних руках. «Є лише одна людина, яка несе відповідальність за всі процеси. Він наділений абсолютною владою – це Президент Янукович», - сказав В.Кличко. На жаль, додав він, цю владу Янукович використовує скрізь – в судах, митниці, податковій, правоохоронних органах. В.Кличко наголосив, що депутати від «УДАРУ», за час, коли партія пройшла до парламенту, вже встигли відчути на собі тиск.

Зокрема, депутатам «УДАРу» представники влади пропонували вирішити проблеми з податковою та митниками за умови виходу з опозиційної партії. «Ми тримаємося. Я особисто неодноразово ходив до силовиків, до генерального прокурора Пшонки, віддавав йому відповідні документи. І нам, представникам «УДАРу», відкрито пропонували: мовляв, виходьте з опозиції – ми припинимо тиск», - цитує В.Кличка прес-служба партії.

Він також додав, що депутатам за вихід з опозиції обіцяли грошові суми з шістьма нулями.