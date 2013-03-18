Тягнибок наполягає, що закрите засідання Кабміну планувалося (документи)

Голова ВО "Свободи" наполягає, що на сьогодні було призначене закрите засідання Кабміну, але його відразу скасували відразу ж після того, як на нього прибули народні депутати фракції ВО "Свобода" Ігор Швайка та Руслан Марцінків.

Про це політик пише у своєму блозі на "Українській правді".

"На сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради я звертав увагу на те, що на 10-ту годину ранку заплановано "закрите" засідання Кабінету Міністрів України, на якому урядовці мали розглядати важливі для держави питання... Перший віце-прем'єр-міністр Арбузов на це відповів, що Кабінет Міністрів не проводить сьогодні жодного засідання, мовляв, жодні питання не обговорюються... А щоби відбити у "регіоналів" бажання казати неправду, викладаю копію порядку денного сьогоднішнього засідання уряду", - написав Тягнибок.