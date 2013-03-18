Тягнибок наполягає, що закрите засідання Кабміну планувалося (документи)
Голова ВО "Свобода" виклав фотокопію порядку денного засідання Кабміну.
Голова ВО "Свободи" наполягає, що на сьогодні було призначене закрите засідання Кабміну, але його відразу скасували відразу ж після того, як на нього прибули народні депутати фракції ВО "Свобода" Ігор Швайка та Руслан Марцінків.
Про це політик пише у своєму блозі на "Українській правді".
"На сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради я звертав увагу на те, що на 10-ту годину ранку заплановано "закрите" засідання Кабінету Міністрів України, на якому урядовці мали розглядати важливі для держави питання... Перший віце-прем'єр-міністр Арбузов на це відповів, що Кабінет Міністрів не проводить сьогодні жодного засідання, мовляв, жодні питання не обговорюються... А щоби відбити у "регіоналів" бажання казати неправду, викладаю копію порядку денного сьогоднішнього засідання уряду", - написав Тягнибок.