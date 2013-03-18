Тягнибок стверджує, що зараз на закритому Кабміні ділять 5 мільярдів

Голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок називає “ганебним, безпрецедентним випадком” ухвалення постанови уряду про допуск народних депутатів на засідання Кабінету міністрів лише за погодженням з прем’єр-міністром Миколою Азаровим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами О.Тягнибока, “це є ганебний, безпрецедентний випадок, коли представник виконавчої влади дозволяє собі в порушення Конституції України та українського законодавства врегульовувати діяльність народних депутатів України”.

Як сказав О.Тягнибок, “виявляється, що засідання уряду відбувається не тільки в середу, а є ще так звані закриті засідання уряду, як, наприклад, відбувається, зокрема, зараз”.

Він додав, що фракція “Свобода” делегувала двох народних депутатів на сьогоднішнє засідання, і “виявляється, що на цьому таємному, чи як інакше назвати це засідання Кабміну, сьогодні розглядаються дуже цікаві та важливі питання, які чомусь не опублічуються. Зокрема, це порядок надання місцевим бюджетам субвенції на погашення заборгованості в різниці у тарифах на комунальні послуги, а також розподіляються кошти між областями”.

О.Тягнибок наголосив, що цей розподіл коштів між областями “робиться несправедливо, на користь тих областей, які дають більше голосів для Партії регіонів”. Він зауважив, що, зокрема, сьогодні на засіданні уряду розглядається питання розподілу “більш як 5 мільярдів гривень, і все це робиться за закритими дверима”.

О.Тягнибок повідомив, що також сьогодні уряд розглядає питання щодо приватизації цілісного майнового комплексу державного підприємства “Кримські генеруючі системи”, у зв’язку з чим у п’ятницю на засідання Верховної Ради “повинен прийти і прозвітувати власне сам прем’єр-міністр України і має говорити і про питання розподілу коштів, і про питання розвитку української економіки”.

Як додала член фракції «Свобода» Ірина Сех, у зв’язку з тим, що на засідання уряду пішли двоє «свободівців», це засідання скасовано.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Кабінет міністрів затвердив зміни до свого регламенту.

Згідно з постановою, у засіданні уряду можуть брати участь народні депутати поточного скликання, генеральний прокурор або його заступник, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голова Національного банку або його заступник, голова Антимонопольного комітету та уповноважені Президентом представники.

При цьому питання участі народних депутатів у засіданні Кабміну вирішується за погодженням з прем’єр-міністром на підставі повідомлення за особистим підписом народного депутата або голови депутатської фракції, групи, що надійшло до дня проведення засідання (але не пізніше ніж за 24 години до його проведення). Зазначені повідомлення з використанням факсимільного відтворення підпису таких осіб до розгляду не приймаються.

Якщо кількість депутатів, які бажають взяти участь у засіданні, перевищує кількість визначених у залі засідань місць для розміщення, у засіданні беруть участь депутати пропорційно кількості представників від фракцій, груп та кількості позафракційних депутатів, які виявили бажання взяти участь у засіданні.

Передбачено, що Секретаріат Кабінету міністрів забезпечує реєстрацію учасників засідання та розміщення у залі засідань. Для забезпечення розміщення народних депутатів у залі засідань Кабінету міністрів резервується необхідна кількість місць, але не більш як 10.

Допуск учасників засідання та запрошених осіб здійснюється згідно із законодавством про охорону органів державної влади та посадових осіб з використанням технічних засобів огляду та контролю у визначеному Кабміном порядку.

Якщо в члена Кабінету міністрів, іншого учасника засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту акта, вони подаються у письмовій формі членам Кабінету міністрів та іншим учасникам засідання під час обговорення.

Особи, запрошені на засідання, після завершення обговорення питання членами уряду можуть з дозволу головуючого вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.

Учасникам засідання та особам, запрошеним на засідання, забороняється переривати доповідачів та інших виступаючих, коментувати доповіді та виступи, робити репліки та в інший спосіб перешкоджати проведенню засідання Кабміну.