Арбузов запевняє, що в Кабміні зараз ніякого засідання немає
12:35, 18 березня 2013Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов заявляє, що ніякого засідання уряду сьогодні не проводиться.
Сергій Арбузов стверджує, що інформація від Тягнибока - неправда
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Він зазначив: “Кабінет міністрів не проводить сьогодні ніякого засідання, ніякі питання не обговорюються”.
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Як наголосив С.Арбузов, розповіді про те, що нібито сьогодні йде закрите засідання уряду, - “це неправда”.
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