Арбузов запевняє, що в Кабміні зараз ніякого засідання немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив: “Кабінет міністрів не проводить сьогодні ніякого засідання, ніякі питання не обговорюються”.

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Як наголосив С.Арбузов, розповіді про те, що нібито сьогодні йде закрите засідання уряду, - “це неправда”.