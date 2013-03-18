Арбузов запевняє, що в Кабміні зараз ніякого засідання немає

12:35, 18 березня 2013
Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов заявляє, що ніякого засідання уряду сьогодні не проводиться.

Сергій Арбузов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив: “Кабінет міністрів не проводить сьогодні ніякого засідання, ніякі питання не обговорюються”.

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Як наголосив С.Арбузов, розповіді про те, що нібито сьогодні йде закрите засідання уряду, - “це неправда”.

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