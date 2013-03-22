Свободівці вимагають розповісти, хто українські депутати за національністю

“Свободівці” Леонов та Мохник звернулися до Рибака з приводу національності 445 депутатів.

Народні депутати від ВО «Свобода» Едуард Леонов та Андрій Мохник звернулися із депутатським запитом до голови Верховної Ради України Володимира Рибака щодо “суспільно важливої інформації про національність 445 народних депутатів”. Як передає кореспондент УНІАН, даний запит В.Рибак оприлюднив на пленарному засіданні парламенту.

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