Томенко: Президентові потрібна нинішня Нацрада

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, за його словами, «виходячи з цього, було зрозуміло, що Президент, а точніше, оточення, що формує його медійну політику, схвалить звіт Нацради».

«Якщо Нацрада наділила правом здійснювати трансляцію в цифровому форматі всі існуючі та неіснуючі на момент ухвалення такого рішення канали провладних фінансово-політичних груп, які, відповідно, обслуговували їхні інтереси в інформаційному просторі, то цілком очевидно, що така Нацрада потрібна Президенту», - зауважив М.Томенко.

«Інша справа, що така Нацрада не потрібна українській інформаційній політиці та цивілізованому конкурентному медіаринку. Саме тому позиція експертів стосовно діяльності нинішнього складу Нацради рівно протилежна позиції схвалення звіту Президентом», - заявив голова профільного комітету ВР.

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Він нагадав, що саме виходячи з експертної оцінки діяльності Нацради, Комітет ВР з питань свободи слова та інформації більшістю голосів ухвалив рішення не схвалювати звіт Нацради та оголосити їй недовіру.

«Ми розуміємо, що на сьогодні буде важко зібрати у Верховній Раді більшість голосів за висловлення недовіри Нацраді. Крім трьох опозиційних фракцій та частини позафракційних, скоріш за все, Партія регіонів буде діяти відповідно до вказівок з Адміністрації Президента і не буде за це голосувати», - вважає М.Томенко.

Водночас, за його словами, це не означає, що в Нацраді не відбудеться кадрових змін. М.Томенко нагадав, що сьогодні у Нацраді з питань телебачення та радіомовлення працюють 6 членів з вісьмох, трое з яких представляють Верховну Раду, троє – Президента.

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«Процедуру збору необхідних документів та передачі їх до Верховної Ради наш комітет уже здійснив, тому сподіваємося, що ближчим часом парламент призначить ще одного члена Нацради за квотою Верховної Ради. Натомість я прогнозую, що Президент може «докомплектувати» своїх членів Нацради, або якщо не повністю, то частково змінити їхнє представництво», - вважає голова комітету.

Він повідомив, що у комітеті зараз працюють над змінами до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення для того, щоб парламент міг самостійно, без Президента, впливати на свою четвірку членів Нацради в разі неухвалення річного звіту цієї структури.

Як відомо, 23 березня Президент України Віктор Янукович схвалив звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2012 рік, поданий відповідно до статті 16 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».