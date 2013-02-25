Томенко думає, що за заміну радіо «Культура» «Шансоном» Нацраду треба звільняти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи на засіданні колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

М.Томенко нагадав, що профільний комітет ВР має намір заслухати звіт Нацради.

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Він вкотре розкритикував діяльність цього органу і заявив, що керівництво Нацради пояснює, що начебто люди просять видавати ліцензії на мовлення на території України радіостанціям “Шансон”, “Шарманка”. Натомість, за словами М.Томенка, такі радіостанції як “Культура”, “Промінь” позбавлені належного ресурсу для мовлення.

М.Томенко заявив, що він особисто налаштований на відставку керівництва за результатами звіту Нацради.

Водночас, за його словами, за чинним законом, необхідно, аби це рішення підтримала не тільки Верховна Рада, а й Президент України.

Як відомо, головою Нацради є Володимир Манжосов.