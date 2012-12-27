На вакантне місце у Нацраді з телерадіомовлення - 12 претендентів

Про це УНІАН повідомили в комітеті.

Як йдеться в повідомленні, 23 листопада цього року Комітет з питань свободи слова та інформації оприлюднив оголошення про відбір кандидатур на заміщення вакантної посади члена Нацради. Пропозиції щодо кандидатур приймалися комітетом впродовж 21 дня від дати оприлюднення оголошення. За цей період було подано 12 кандидатур.

На своєму засіданні 6 лютого комітет попередньо обговорить запропоновані кандидатури і внесе на розгляд Верховної Ради відповідне подання по кожній кандидатурі з висновками і рекомендаціями.

Голосування у парламенті щодо призначення членом Нацради відбувається по кожній кандидатурі в послідовності, визначеній попереднім рейтинговим голосуванням. Призначеною на посаду члена Нацради буде вважатись особа, за призначення якої проголосує більшість від конституційного складу Верховної Ради України

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Нагадаємо, Нацрада у відповідності до чинного законодавства 14 листопада цього року достроково припинила повноваження Оксани Калетник як члена Нацради після того як вона була обрана народним депутатом України.

Зокрема, на цю посаду подані такі кандидатури:

1. Георгієвська Вікторія. (Висунута депутатською фракцією Комуністичної партії України)

2. Задирко Геннадій. (Депутатська група “Реформи заради майбутнього”).

3. Калініченко Михайло. (Національна спілка журналістів України).

4. Квурт Костянтин. (Асоціація “Спільний простір”)

5. Крайняк Юрій. (Всеукраїнська громадська організація «Телерадіомовна асоціація України»).

6. Набруско Віктор. (Національна спілка журналістів України).

7. Осауленко Тарас. (Депутатська фракція Всеукраїнське об’єднання “Свобода”).

8. Павленко Віктор. (Всеукраїнський благодійний фонд «Соціальний захист працівників аудіовізуальних засобів масової інформації», ВГО “Незалежна асоціація телерадіомовників”).

9. Пащук Володимир. (Всеукраїнська асоціація дитячого та юнацького телебачення).

10. Півнюк Олександр. (ГО «Всеукраїнська асоціація телеглядачів»).

11. Резніченко Валентин. (ВГО “Незалежна асоціація телерадіомовників”).

12. Сокур Віталій. (Незалежна асоціація телемовників України).