Свободівці прийшли «контролювати» Кабмін

Народні депутати від ВО “Свобода” прийшли на засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, для депутатів у залі засідань Кабміну поставили стільці біля дверей, в які заходять перед початком засідання уряду представники преси.

“Депутат Верховної Ради здійснює контрольні функції Кабінету міністрів. Ми уповноважені нашою фракцією з Олександром Мирним зайти на засіданні Кабміну”, - сказав журналістам депутат від “Свободи” Ігор Мірошниченко.

Він наголосив, що не прогулює засідання Верховної Ради, а його депутатська картка для голосування при ньому.

На тему: Пускати на Кабмін нардепів тепер будуть тільки з дозволу Азарова

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров 27 березня вигнав із залу засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна.

Зокрема, після вступного слова М.Азарова й доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, які саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань, додавши, що він бере всю відповідальність на себе.

Крім того депутат від «Свободи», член парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Юрій Сиротюк заявив, що його не пустили на засідання Кабінету міністрів, що проходило 1 квітня.

«На засіданні повинні були розглядати питання, що мають безпосереднє відношення до Комітету з питань національної безпеки та оборони, до якого я належу, а також до Черкаської області, де я призначений уповноваженим фракції ВО «Свобода». Напевно, влада дуже не хоче, щоб громадськість дізналася про справжній соціально-економічний стан справ, зокрема в Черкаській області, й про ситуацію з національною безпекою та обороною, яка після приходу нинішнього міністра оборони є катастрофічною. Очевидно, режим склав чорний список «неблагонадійних» народних депутатів. Туди потрапляють будь-які нардепи, які аналізують і критично коментують дії виконавчої гілки влади», - підкреслив Ю.Сиротюк.

Разом з тим Президент України Віктор Янукович 2 квітня запропонував уряду змінити регламент засідань і виділити час на спілкування з народними депутатами, в тому числі й з опозиційними.

«Треба регламентом передбачити час – хай говорять і готуються. Де буде популізм, а де буде по справі – відразу буде видно. Буде нормальна співпраця з опозицією – буде альтернатива, і ми її бачитимемо. Не буде альтернативи – буде болото», - підкреслив глава держави.

При цьому він розкритикував прем'єр-міністра Миколу Азарова за те, що під час попереднього засідання уряду він у різкій формі попросив народного депутата С.Капліна залишити засідання уряду.

«Верховна Рада не заважає вам працювати – вона дає вам можливість займатися тим, чим потрібно. Не заважають вам, а навпаки. Там один представник зайшов, а ви йому слово не дали сказати. Я б йому дав слово – і хай говорив би, скільки хотів... Нам треба об'єднувати тих, хто знає й іншу точку зору», - підкреслив глава держави.