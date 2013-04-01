Тягнибок каже, що сьогодні двох нардепів не пустили на Кабмін

Голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявляє, що сьогодні двох народних депутатів - Олександра Мирного та Юрія Сиротюка - не допустили на засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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О.Тягнибок звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з приводу таких незаконних дій Кабінету міністрів. О.Тягнибок зазначив, що уряд на сьогоднішньому “таємному засіданні” розглядає питання, зокрема, про ратифікацію угоди між урядами України та Росії про реадмісію і реалізацію програми військово-технічного співробітництва.

“Сьогодні вони розглядають питання про розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу, про зміни до порядку використання коштів на підтримку розвитку підприємств АПК, про перерозподіл видатків, передбачених у держбюджеті для Мінрегіонбуду”, - зазначив О.Тягнибок.

При цьому він додав, що в порядку денному “навіть є (питання) під грифом «таємно», яке має доповідати міністр економічного розвитку і торгівлі Прасолов”.