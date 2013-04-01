Тягнибок каже, що сьогодні двох нардепів не пустили на Кабмін
Тягнибок заявляє, що сьогодні двох депутатів не допустили на засідання уряду.
Голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок заявляє, що сьогодні двох народних депутатів - Олександра Мирного та Юрія Сиротюка - не допустили на засідання Кабінету міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
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О.Тягнибок звернувся до голови Верховної Ради Володимира Рибака з приводу таких незаконних дій Кабінету міністрів. О.Тягнибок зазначив, що уряд на сьогоднішньому “таємному засіданні” розглядає питання, зокрема, про ратифікацію угоди між урядами України та Росії про реадмісію і реалізацію програми військово-технічного співробітництва.
“Сьогодні вони розглядають питання про розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу, про зміни до порядку використання коштів на підтримку розвитку підприємств АПК, про перерозподіл видатків, передбачених у держбюджеті для Мінрегіонбуду”, - зазначив О.Тягнибок.
При цьому він додав, що в порядку денному “навіть є (питання) під грифом «таємно», яке має доповідати міністр економічного розвитку і торгівлі Прасолов”.