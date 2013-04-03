Жінки парламенту вступились за обстріляних сніжками регіоналок

Про це йдеться в заяві МФО «Рівні можливості», переданій УНІАН.

Депутати, що входять до об'єднання, звертаються до політиків різних політичних таборів та їх прихильників з проханням утримуватися від агресивних способів з'ясування стосунків з опонентками та застосування проти жінок фізичної сили.

У заяві об'єднання наголошується, що «всі попередні випадки агресії і застосування сили проти жінок-депутатів від опозиції не отримали належної реакції і засудження ані від влади, ані від політичних лідерів. Всі ці випадки сприяють підвищенню градусу агресії у суспільстві проти жінок, відсутність реакції - безкарність. Тому ми виступаємо проти подібних методів, навіть коли їх застосовують до політичних опонентів»

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На думку депутатів-членів МФО «Рівні можливості», кожен подібний випадок, коли жінки-політики стають об'єктом нападу, формує у суспільстві небезпечну думку, що на жінку можна підняти руку. Подібне ставлення до опоненток спрацьовує як стримуючий фактор для жінок не йти в політику.

МФО «Рівні можливості» закликає всіх учасників політичних процесів пам'ятати про принципи етики і моралі і висловлювати своє неприйняття політиків в інший, неагресивний спосіб.

Як повідомляв УНІАН, у Києві міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.

За даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 2 квітня о 21.20 до київської міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Слідчим відділом Печерського рай управління ГУ МВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 березня ц. р. у ВР відбулася бійка через українську мову. Зокрема, «свободівці» вимагали, щоб «регіонали» розмовляли виключно державною мовою. Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов обізвав депутатів від «Свободи» «неофашистами».

Під час бійки постраждала народний депутат із фракції "Свобода" Ірина Сех.

Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявив, що Регламентний комітет ВР повинен застосувати санкції до «регіоналів» через побиття І.Сех і образливі висловлювання на адресу депутатів.

20 березня співголови міжфракційного об’єднання "Рівні можливості" виступили із заявою, де висловили обурення з приводу застосування фізичної сили проти народного депутата Ірини Сех під час інциденту у Верховній Раді 19 березня.