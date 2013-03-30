Жінки-регіоналки вийшли з «Рівних можливостей»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України Ірини Бережної (фракція Партії регіонів).

І.Бережна була співголовою об'єднання. Вона зазначає, що їй шкода, «коли політичні гасла й амбіції не дають можливості знайти компроміс заради спільних цілей, заради законопроектів, яких так чекають від нас люди».

І.Бережна зазначає, що представниками опозиції в рамках МФО неодноразово порушувалися норми Положення про МФО «Рівні можливості», зокрема, від імені МФО підписувалися документи, які не пройшли процедуру обговорення, а також поширювалися повідомлення для преси, у яких перекручувалися факти.

«Я зверталася до колег із проханням не перетворювати платформу «Рівних можливостей» на майданчик для з'ясування наших міжпартійних відносин або в рупор для критики влади, - пише І.Бережна. - Для цього існує багато інших місць: від парламентської трибуни, що перетворилася стараннями опозиції на її мегафон, до трибун на напівпорожніх майданах, які вони збирають».

Парламентарій також висловила впевненість, що ні вона, ні її колеги по фракції Партії регіонів «в жодному разі не відмовляємося від своїх переконань»: «Ми двома руками за гендерну рівність і рівноправність у процесі управління державою, за допомогу жінкам у відстоюванні своїх прав та демократизацію суспільства відповідно до європейських стандартів».

Як повідомляв УНІАН, 11 січня ц. р. на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак повідомив про створення міжфракційні депутатського об’єднання «Рівні можливості».

20 березня співголови міжфракційного об’єднання "Рівні можливості" Ірина Геращенко, Олена Кондратюк, І.Бережна виступили із заявою, де висловили обурення з приводу застосування фізичної сили проти народного депутата Ірини Сех під час інциденту у Верховній Раді 19 березня, коли у ВР відбулася бійка через українську мову. Зокрема, «свободівці» вимагали, щоб «регіонали» розмовляли виключно державною мовою. Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов обізвав депутатів від «Свободи» «неофашистами».

Під час бійки постраждала І.Сех із фракції "Свобода".

Лідер “Свободи” Олег Тягнибок заявив, що Регламентний комітет ВР повинен застосувати санкції до «регіоналів» через побиття І.Сех і образливі висловлювання на адресу депутатів.

На цю тему: Бережна передумала захищати Сех, якій дісталося у бійці

21 березня народний депутат, співголова МФО «Рівні можливості» І.Бережна відкликала свій підпис під заявою об'єднання.

«Кілька разів переглянула відео, де відображено бійку за участю І.Сех. Дуже вражена тим, що жінка, яка опинилася в епіцентрі бійки, не погребувала в ній брати участь. І страшно обурена цинічною заявою лідера «Свободи» О.Тягнибока про побиття жінки. Побиття, якого не було. Я ухвалила рішення про відкликаня свого підпису під вчорашньою заявою МФО «Рівні можливості», - прокоментувала ситуацію І.Бережна.