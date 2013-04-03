Регіоналка отримала струс мозку від «опозиційної» сніжки: відкрили справу

У Києві міліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу невідомих осіб на народного депутата від Партії регіонів Ірину Горіну.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 2 квітня о 21.20 до київської міліції звернулася народний депутат України Ірина Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту.

Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження.

За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Слідчим відділом Печерського рай управління ГУ МВС України в м. Києві відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Проводиться досудове розслідування.