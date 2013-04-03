На побитого голову єнакіївської «Свободи» чинять тиск

23:03, 03 квітня 2013
Політика
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У ВО «Свобода» заявляють, що на побитого 28 березня голову єнакіївської міської організації «Свободи» Дмитра Глазунова чинять тиск, щоби він зі струсом головного мозку залишив лікарню та відмовився від своїх показів.

На побитого голову єнакіївської «Свободи» чинять тиск

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», народний депутат України, уповноважений представник парламентської фракції ВО «Свобода» в Донецькій області Михайло Блавацький вимагає від міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка терміново розслідувати факт побиття Д.Глазунова, а від міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової - забезпечити лікування Д.Глазунова та притягнути до відповідальності тих медичних працівників, які порушили лікарську присягу та відмовляють у медичній допомозі.

Зокрема, під час на брифінгу у ВР 3 квітня М.Блавацький розповів, що напад здійснили Дмитро Б. та Сергій Г. за вказівкою одного з чиновників Єнакіївського міськвиконкому. За інформацією «свободівця», цей чиновник був присутній під час побиття Д.Глазунова та перешкоджав працівникам міліції виконувати свої обов’язки. Як повідомив М.Блавацький, 28 березня без будь-яких належних для цього підстав, щоб уникнути покарання, зловмисників госпіталізували до Центральної міської лікарні Єнакієвого. Кремезні нападники заявляють, що саме вони є «потерпілими», на яких напав худорлявий свободівець.

За словами депутата, «сьогодні на Д.Глазунова чинять тиск, щоби він зі струсом головного мозку залишив лікарню та відмовився від своїх показів».

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У зв’язку з цим М.Блавацький звернувся до міністра охорони здоров’я України з проханням забезпечити Д.Глазунову необхідне лікування, а здорових порушників закону видворити з медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2013 року близько 15:00 в Єнакієвому на Донеччині невідомі молодики вчинили напад на голову місцевої організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Д.Глазунова. На нього напали у той час, коли націоналісти планували розпочати акцію "За чисте довкілля" біля заводоуправління Єнакіївського металургійного заводу.

Близько 15.00 активісти ВО «Свобода» почали збиратися біля управління металургійного заводу для проведення акції, і тут до Д.Глазунова підішли невідомі, які зі словами: «Йди сюди - нам треба поговорити», почали бити націоналіста.

Одній дівчині-«свободівці» розбили камеру, коли вона спробувала зафіксувати факт побиття Д.Глазунова. Крім того, було також розбито фотоапарат керівника прес-служби Донецької облорганізації ВО «Свобода» Дмитра Чернявського.

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У Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області УНІАН повідомили, що цю подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Досудове розслідування проводить слідчий відділ Єнакіївського міськвідділу міліції.

Правоохоронці пояснили, що о 15.30 до міліції надійшло повідомлення від Д.Глазунова про те, що невідомі особи завдали йому тілесних ушкоджень. На місце була направлена слідчо-оперативна група. Під час опитування заявник вказав на двох невідомих осіб. Вжитими заходами були встановлені ці місцеві жителі, 1973 і 1986 років народження. В процесі з'ясування обставин інциденту останні пояснили, що їх без їхньої згоди знімав на відео невідомий молодий чоловік. Він і спровокував конфлікт, який після вилився спочатку у словесну перепалку, а потім і в обопільну бійку, внаслідок чого обидві сторони одержали тілесні ушкодження.

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