На побитого голову єнакіївської «Свободи» чинять тиск

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», народний депутат України, уповноважений представник парламентської фракції ВО «Свобода» в Донецькій області Михайло Блавацький вимагає від міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка терміново розслідувати факт побиття Д.Глазунова, а від міністра охорони здоров‘я Раїси Богатирьової - забезпечити лікування Д.Глазунова та притягнути до відповідальності тих медичних працівників, які порушили лікарську присягу та відмовляють у медичній допомозі.

Зокрема, під час на брифінгу у ВР 3 квітня М.Блавацький розповів, що напад здійснили Дмитро Б. та Сергій Г. за вказівкою одного з чиновників Єнакіївського міськвиконкому. За інформацією «свободівця», цей чиновник був присутній під час побиття Д.Глазунова та перешкоджав працівникам міліції виконувати свої обов’язки. Як повідомив М.Блавацький, 28 березня без будь-яких належних для цього підстав, щоб уникнути покарання, зловмисників госпіталізували до Центральної міської лікарні Єнакієвого. Кремезні нападники заявляють, що саме вони є «потерпілими», на яких напав худорлявий свободівець.

За словами депутата, «сьогодні на Д.Глазунова чинять тиск, щоби він зі струсом головного мозку залишив лікарню та відмовився від своїх показів».

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У зв’язку з цим М.Блавацький звернувся до міністра охорони здоров’я України з проханням забезпечити Д.Глазунову необхідне лікування, а здорових порушників закону видворити з медичного закладу.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня 2013 року близько 15:00 в Єнакієвому на Донеччині невідомі молодики вчинили напад на голову місцевої організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Д.Глазунова. На нього напали у той час, коли націоналісти планували розпочати акцію "За чисте довкілля" біля заводоуправління Єнакіївського металургійного заводу.

Близько 15.00 активісти ВО «Свобода» почали збиратися біля управління металургійного заводу для проведення акції, і тут до Д.Глазунова підішли невідомі, які зі словами: «Йди сюди - нам треба поговорити», почали бити націоналіста.

Одній дівчині-«свободівці» розбили камеру, коли вона спробувала зафіксувати факт побиття Д.Глазунова. Крім того, було також розбито фотоапарат керівника прес-служби Донецької облорганізації ВО «Свобода» Дмитра Чернявського.

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У Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області УНІАН повідомили, що цю подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Досудове розслідування проводить слідчий відділ Єнакіївського міськвідділу міліції.

Правоохоронці пояснили, що о 15.30 до міліції надійшло повідомлення від Д.Глазунова про те, що невідомі особи завдали йому тілесних ушкоджень. На місце була направлена слідчо-оперативна група. Під час опитування заявник вказав на двох невідомих осіб. Вжитими заходами були встановлені ці місцеві жителі, 1973 і 1986 років народження. В процесі з'ясування обставин інциденту останні пояснили, що їх без їхньої згоди знімав на відео невідомий молодий чоловік. Він і спровокував конфлікт, який після вилився спочатку у словесну перепалку, а потім і в обопільну бійку, внаслідок чого обидві сторони одержали тілесні ушкодження.