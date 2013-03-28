Свобода розповіла свою версію бійки на єнакієвському мітингу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об'єднання «Свобода», напад у Єнакієвому на Д.Глазунова було скоєно сьогодні близько 15.00, коли націоналісти планували почати протестну акцію «За чисте навколишнє середовище» біля заводоуправління Єнакіївського металургійного заводу.

Про проведення акції, почати яку планувалося о 15.00 і в якій мав взяти участь народний депутат-«свободівець» Михайло Блавацький, була проінформована місцева влада. І, як стало відомо, після поданої заявки на проведення цієї акції, представники місцевої організації Партії регіонів також подали заявку на проведення на цьому ж місці о 14.30 власної акції.

Близько 15.00 активісти ВО «Свобода» почали збиратися біля управління металургійного заводу для проведення акції, і тут до Д.Глазунова підішли невідомі, які зі словами: «Йди сюди - нам треба поговорити», почали бити націоналіста.

Одній дівчині-«свободівці» розбили камеру, коли вона спробувала зафіксувати факт побиття Д.Глазунова. Крім того, було також розбито фотоапарат керівника прес-служби Донецької облорганізації ВО «Свобода» Дмитра Чернявського.

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Напад на Д.Глазунова стався в той час, коли він говорив по телефону з головою Донецької обласної організації ВО «Свобода» Ігорем Славгородським, який перебував неподалік від місця інциденту. Саме І.Славгородському і вдалося припинити дії нападників.

У Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області УНІАН повідомили, що цю подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 КК України (хуліганство). Досудове розслідування проводить слідчий відділ Єнакіївського міськвідділу міліції.

Правоохоронці пояснили, що сьогодні о 15.30 до міліції надійшло повідомлення від керівника міської організації партії «Свобода» Д.Глазунова про те, що невідомі особи завдали йому тілесних ушкоджень. На місце була направлена слідчо-оперативна група. Під час опитування заявник вказав на двох невідомих осіб. Вжитими заходами були встановлені ці місцеві жителі, 1973 і 1986 років народження. В процесі з'ясування обставин інциденту останні пояснили, що їх без їхньої згоди знімала на відео невідомий молодий чоловік. Він і спровокував конфлікт, який після вилився спочатку у словесну перепалку, а потім і в обопільну бійку, внаслідок чого обидві сторони одержали тілесні ушкодження.