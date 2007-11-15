Герман згадує Тимошенко дідька лисого

Партія регіонів сьогодні має намір в черговий раз запропонувати кандидатуру представника комуністів Валентина МАТВЄЄВА на посаду голови Підготовчої групи з організації і проведення першого засідання Верховної Ради VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила член Підготовчої групи від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сьогодні журналістам.

«МАТВЄЄВ як ніхто інший найбільше підходить для цієї роботи. Він має великий досвід роботи в Регламентному комітеті, і ми спробуємо переконати наших колег», - сказала Г.ГЕРМАН.

При цьому вона підкреслила, що Партія регіонів «робить і робитиме все для досягнення компромісу і консенсусу». «Ми повинні навчити наших колег керуватися не принципом партійної приналежності, а принципом професійних якостей», - зазначила Г.ГЕРМАН.

«Якщо я не помиляюся, здається, Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що готова проголосувати хоч за дідька лисого, лиш би обрати голову робочої групи, але кращого у нас не знайшлося нікого, і ми пропонуємо тих, кого ми вважаємо досвідченими людьми, людьми, які триматимуть дисципліну і порядок, а також стежитимуть за тим, щоб не порушувався регламент», - додала представник Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Партія регіонів висунула на посаду голову робочої групи кандидатуру В.МАТВЄЄВА від КПУ. Водночас БЮТ і НУ-НС відмовилися голосувати за цю кандидатуру.

Зокрема, за словами представника НУ-НС Бориса ТАРАСЮКА, блок ні за яких умовах не погодиться на обрання головою Підготовчої групи представника від КПУ.