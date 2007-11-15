Кириленко обіцяє коаліцію 23 листопада (оновлена)

Голова Політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевняє, що демократична коаліція між Блоком Юлії Тимошенко та НУ-НС буде створена в перший день роботи Верховної Ради VI скликання - 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«23 листопада ми підпишемо вже в юридичному плані угоду про коаліцію демократичних сил між БЮТ та НУ-НС», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, саме з цього моменту розпочнеться робота, визначена Програмою діяльності коаліції.

«Після того ми зробимо все можливе і все, що від нас залежить, щоб керівництво парламенту і комітетів було обрано швидко. І склад Кабміну був проголосований в парламенті також в короткий термін», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також виключив, опоненти БЮТ та НУ-НС можуть зірвати відкриття першої сесії ВР і таким чином поставити під загрозу підписання угоди про створення коаліції.

«Питання демократичної коаліції ми вирішимо, тому що вона вже парафована, і всі необхідні на цьому етапі рішення вже прийняті», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО не виключив, що опоненти БЮТ і НУ-НС будуть дійсно боротися за те, щоб демократична коаліція не була створена.