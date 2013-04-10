ЗМІ: Тещу Колесніченка, яка напоїла підлеглу нашатирем, виправдали

Тещу нардепа-"регіонала" Вадима Колесніченка Валентину Македон, котра у 2007 році напоїла нашатирним спиртом свою підлеглу, виправдав Звенигородський районний суд.

Про це повідомляє ТВі.

Потерпіла Галина Хрущ отримала опіки другого ступеня ротової порожнини, горла та шлунка, однак, за рішенням суду, не заслуговує навіть на відшкодування матеріальної шкоди.

Судова тяганина тривала шість років. Спершу суди ухвалювали рішення на користь потерпілої. "Однак з приходом до влади Партії регіонів суди різних інстанцій та юрисдикцій почали виправдовувати тещу Вадима Колесніченка. Торік Апеляційний суд Черкаської області передав справу на повторний розгляд до Звенигородки", – пише журналіст ТВі і додає: "У нас є всі підстави вважати, що суддя Тетяна Гончаренко могла зазнати тиску з боку впливового родича Валентини Македон і саме тому оголосила вигідний для цієї родини вирок".