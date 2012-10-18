Суд відправив тещу Колесніченка по новому колу

Апеляційний суд Черкаської області 17 жовтня частково задовольнив апеляційну скаргу Ганни Хрущ, скасував рішення Звенигородського районного суду, який визнав тещу народного депутата від Партії регіонів Вадима Колесніченка Валентину Македон невинуватою, і направив справу на новий розгляд у Звенигородський райсуд.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН лідер організації «Ніхто, крім нас» міста Тальне, правозахисник, представник постраждалої Г.Хрущ на громадських засадах Михайло Алтунін.

«Ми задоволені, що у цій цинічній справі частково наші вимоги задоволені. Фактично, родичка політика В.Колесніченка здійснила замах на життя своєї підлеглої Г.Хрущ та 2007 року була визнана винною, але після перемоги Віктора Януковича у 2010 році була визнана невинуватою та отримала компенсацію від держави», - сказав він.

Водночас, за словами захисника, апеляційний суд «лише частково задовольнив вимоги постраждалої, хоча міг би задовольнити всі наші вимоги. Вважаю, що судді хоч частково винесли справедливе рішення».

М.Алтунін нагадав, що 2007 року Жашківський районний суд визнав В.Македон винною у тому, що вона під час конфлікту влила у рот своєї підлеглої Г.Хрущ нашатирний спирт. В результаті жінка потрапила до реанімації. В.Македон була засуджена за статтею 128 Кримінального кодексу України - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості з необережності, хоча спочатку справу розглядали за ст. 121 ККУ - умисне нанесення тілесних ушкоджень. Суд зобов’язав стягнути з В.Македон моральну та матеріальну шкоду, її було звільнено з роботи.

Як зазначив захисник, такі обвинувальні вироки двічі виносилися суддями Жашківського суду у 2008 році. Однак у 2010 році апеляційний суд скасував ці рішення та направив справу до Звенигородського райсуду, який визнав В.Македон невинуватою та присудив їй близько 50 тисяч гривень компенсації за «вимушений прогул». Як зауважив М.Алтунін, суддя Звенигородського райсуду, який виніс виправдальний вирок, «того ж дня отримав у парламенті статус довічного судді».

У результаті, Г.Хрущ звернулася до Вищого спеціалізованого суду, який прийняв рішення повернути справу на повторний розгляд до Апеляційного суду Черкаської області.

«Я маю намір дійти до кінця та добитися відшкодування для Г.Хрущ та добитися визнання винною В.Македон. У нашій країні проста людина повинна знати, що вона може себе захистити», - наголосив М.Алтунін.

Як зазначила Г.Хрущ у коментарі УНІАН, «я не маю жодних моральних сил від тієї справи. За п’ять років зібрані всі докази того, що на моє життя здійснено замах. А людина, яка його скоювала, працює. Матірщина, погрози, інтриги - це атмосфера, в якій живе дитячий садочок, де зараз поновлено на посаді тещу Колесніченка пані Македон. Постійно згадую той день та крик Валентини Македон в її кімнаті на мою адресу. Я знепритомніла від її крику, а вона відкидає мою голову назад та ллє мені до рота з пляшки нашатирний спирт і кричить: «Пий». Потім опам’яталася в реанімації, лікарі - в шоці. Три дні моє життя було на межі життя та смерті. А потім суди, п’ять років збиткування суддів: то мій речовий доказ не долучають до справи, то раптом до пляшки з нашатирем додається пляшка із корвалолом… А висновки Черкаської судмедекспертизи, що опік був зроблений нашатирем, в суді не беруть до уваги, й виноситься рішення про виправдання Македон».

За словами Г.Хрущ, вона в судах вислуховує кожного разу «нову брехню Македон, мовляв, я отруїлася лаком».

«Я втратила кілька років, втратила здоров’я, але я відчула підтримку людей. Зараз до мене підходять на вулиці та висловлюють підтримку. Мені безкоштовно допомагали ветерани з НКН - Михайло Алтунін та Олександр Круць. І я дійду цей шлях до кінця. Не через помсту. Просто хочу, щоб навіть тещі депутатів знали: вони не мають права відбирати життя в простих людей», - зазначила Г.Хрущ.