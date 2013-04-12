У Харкові Власенка намагалися облити зеленкою

У Харкові після засідання Київського райсуду у справі ЄЕСУ невідомі намагалися облити захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергія Власенка зеленкою.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам С.Власенко, інцидент стався одразу після судового засідання.

За словами захисника, 4-5 невідомих молодих чоловіків кинули в його бік пакети із зеленкою, коли він сідав у автомобіль.

С.Власенко зазначив, що на нього зеленка не потрапила, майже вся рідина була вилита на автомобіль.

Він підкреслив, що працівники міліції, які в цей час перебували поруч, не здійснили ніяких спроб, щоб затримати нападників.

“Ми вимушені констатувати, що Харків з міста інтелігенції та студентства перетворився на місто, де керують бандити і жуліки, і де міський голова нічого не вирішує”, - заявив він.

Зараз на місці, де розлита зеленка, працюють працівники міліції.

Там залишився наповнений жовтою непрозорою рідиною презерватив, кілька розірваних презервативів із зеленкою, а також розбите яйце, пофарбоване у зелений колір.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року С.Власенка біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові облила зеленкою дівчина. Тоді прокуратура Дзержинського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом нападу на С.Власенка (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).