"Батьківщина" зажадала терміново зібрати Сумську міськраду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

«Міський голова скликає позачергову сесію міської ради на 17 квітня. До порядку представники «Батьківщини» запропонували внести 5 питань, зокрема, про звернення до Президента України щодо непідписання рішень, що були прийняті 4 квітня 2013 року поза межами сесійної зали Верховної Ради, про звернення до голови Сумської обласної державної адміністрації та голови Сумської обласної ради щодо зриву проміжних виборів до Сумської обласної ради, призначених на 14 квітня 2013 року, про встановлення пам’ятника засновнику м. Суми полковнику Герасиму Кондратьєву на місці демонтованого пам’ятника (бюста) В.Леніна», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, представники «Батьківщини» пропонували 11 квітня призначити сесію вже на сьогодні, 12 квітня, втім, враховуючи недостатність часу на ознайомлення з проектами рішень, міський голова вирішив скликати її 17 квітня.

Між тим Г.Мінаєв, коментуючи на своїй сторінці у Facebook звернення депутатів про необхідність позачергової сесії, зауважив, що мав підстави відмовити у її скликанні.

«Адже відсутні, власне, як проекти рішень, так і обґрунтування їх невідкладності та важливості для громади міста. Тим більше, що чергова сесія призначена на 24 квітня. Водночас і підписів достатньо, і депутати не ігнорують сесії поза чергою, які скликає міський голова, тому сесія буде скликана», - написав мер.

Разом з тим Г.Мінаєв повідомив, що з урахуванням того, що порядок денний формує саме міський голова, то не всі питання, запропоновані депутатами, має намір внести на розгляд міської ради.

Це стосується останнього з них - «Про встановлення пам’ятника засновнику м. Суми полковнику Герасиму Кондратьєву на місці демонтованого пам’ятника (бюста) В.І.Леніна».

«Таке рішення на позачерговій сесії приймати не можна у жодному разі, адже воно має суспільне значення, тому обов’язково потрібно дотримуватися усіх юридичних норм у його підготовці. У тому числі й Закону України «Про доступ до публічної інформації», завчасно сповістивши сумчан про такі наміри», - зазначив міський голова.