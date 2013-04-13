У Полтаві розпочалася акція «Вставай, Україно!»: на вулиці вийшло 5 тисяч людей
У Полтаві розпочалася акція протесту опозиції в рамках загальнонаціональної акції «Вставай, Україно!».
Як передає кореспондент УНІАН, о 12.00 біля пам'ятника Т.Г.Шевченку відбувся брифінг лідерів опозиції Арсенія Яценюка і Олега Тягнибока.
Після цього від пам'ятника почалася хода за участю лідерів опозиції.
Колона, яка складається з 5 тисяч людей, прямує центром міста до Театральної площі, де відбудеться мітинг.
Учасники ходи несуть державні й партійні прапори і скандують: «Банду геть!».
А.Яценюк, говорячи про пререшкоджання влади проведенню акції опозиції в Полтаві, де автобусами заблоковано площу, де мають зібратися її учасники, заявив, що влада занедужала на нову хворобу – «політичний дебілізм».
«Ця хвороба передається лише поміж членами Партії регіонів. Учора Кернес загородив місто комунальним транспортом, а сьогодні – Полтава», – сказав він.