Катеринчук: Європа спростила візовий режим завдяки нашій присутності

«Сьогодні, 18 квітня, в Європейському парламенті були прийняті поправки Мораліса до Угоди між Європейським співтовариством і Україною про спрощення візового режиму, що дозволило істотно спростити перетин кордону країн-членів ЄС українськими громадянами. Не останню роль у прийнятті такого рішення зіграла присутність нашої делегації на дебатах з цього питання, які проходили в стінах Європарламенту пізно ввечері в середу», – повідомив зі Страсбурга Микола Катеринчук.

«Розгляд питання про спрощення візового режиму мали перенести на невизначену дату. Наша наполегливість і безпосередня присутність на дебатах показали європарламентаріям важливість прийняття поправок до Угоди, а потім питання все ж було розглянуто і підтримано. У цілому, європейці дуже позитивно оцінили нашу присутність на дебатах і відверто визнали, що це і стало поштовхом до позитивного рішення», – зазначив Микола Катеринчук.

«Хочу також зауважити, що сьогоднішнє голосування з такого важливого для України питання, на жаль, залишилося без уваги чинної української влади. Жодного представника уряду не було ні на дебатах, ні під час голосування. Вважаю, що подібні речі є неприпустимими», – наголосив Микола Катеринчук.

«Попереду у нас не менш важлива подія восени – підписання Угоди про асоціацію. Це є найважливішим кроком. Однак існують загрози зриву цього процесу. Я сподіваюся, що організований та проведений Європейською партією України круглий стіл у стінах Європарламенту зніме напругу в цьому питанні і Угода про асоціацію буде підписана», – додав український парламентарій.

У період з 16 по 18 квітня українська делегація на чолі з Миколою Катеринчуком знаходиться в Страсбурзі, в Європарламенті, де розглядалося питання лібералізації візового режиму України з країнами-членами ЄС. У рамках цього візиту Європейська партія України організувала проведення круглого столу за участю депутатів Європарламенту з питань підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

У роботі круглого столу брали участь Голова неурядової організації «Громадська варта» Едуард Зейналов, депутати з Верховної Ради України, група депутатів Європарламенту від фракції Альянсу лібералів та демократів за Європу у Європейському парламенті, очолювана Гі Верхофстадтом.