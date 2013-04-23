Корупція в Україні спонукала ЄБРР до нестандартного кроку

В Україні почала роботу делегація Європейського банку реконструкції і розвитку, яка відвідала нашу країну для зустрічі з владою і представниками бізнесу з метою обговорення низки антикорупційних ініціатив.

Про це в інтерв'ю радіостанції «Голос Америки» повідомив президент ЄБРР Сума Чакрабарті.

«На цьому тижні до України прибула наша місія, щоб обговорити деякі ідеї антикорупційних ініціатив. Ми розглянемо ці ідеї впродовж двох місяців. Сподіваюся, до літа зможемо досягти домовленості з українським урядом і бізнесом», - сказав голова банку.

При цьому він зазначив, що публічність у сфері антикорупційних заходів не є для банку звичним явищем. «Як правило, ми обговорюємо такі речі в приватному порядку. Але ми вже роками говоримо про це з українським урядом, і ситуація досягла такого рівня, коли наші акціонери, Рада директорів ЄБРР вирішили, що я маю піти і донести цю думку Президенту України і обговорити це питання з представниками бізнесу», - сказав С.Чакрабарті.

Він також звернув увагу на те, що питання боротьби з корупцією обговорюється не тільки з боку ЄБРР. «Адже це не те, що якась міжнародна організація прийшла і сказала, що є така проблема. Це люди в Україні говорять, що проблема дійсно існує. Але рухатися вперед ми можемо тільки разом – український уряд, бізнес-співтовариство, Світовий банк, ЄБРР і МВФ. Ми взяли лідерську роль на себе», - зазначив голова ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня делегація ЄБРР провела зустріч з делегацією Міністерства доходів і зборів на чолі з міністром Олександром Клименком. Міндоходів висловило намір удосконалити антикорупційну практику на митниці в тісній співпраці та за консультаційної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку.