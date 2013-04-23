Джерело: частина колективу ТВі налаштована не працювати з «рейдерами»

Про це УНІАН повідомило джерело в трудовому колективі каналу.

За словами співрозмовника агентства, в будівлю телеканалу ТВi прибули народні депутати Віктор Чумак, Оксана Продан і Валерій Карпунцов і намагалися прорватися, проте їх ніхто не пропускав. “Люди, які окупували (телеканал - УНІАН), - міцні хлопці, типові мордовороти і бандити на вигляд”, - зазначив він.

Як зазначив співрозмовник УНІАН, начальник департаменту безпеки ТВі повідомив прозміни на телеканалі. За словами джерела, цією людиною були «викрадені документи».

Як наголосив представник колективу, частина його колег категорично налаштована не працювати з «рейдерами», а інша частина ще роздумує.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, генеральний директор ТВі Наталія Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал.

«Це рейдерська атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває в Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчий день», - цитує прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сьогодні з електронної поштової скриньки прес-служби телеканалу ТВі надійшло повідомлення, що телеканал очолив Артем Шевченко, а новим інвестором став Олександр Альтман. У повідомленні сказано: «Новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко. Він змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. Новим інвестором каналу став відомий американський бізнесмен Олександр Альтман».