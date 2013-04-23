На телеканалі ТВі розгорівся скандал із можливою зміною власника

«Це рейдерська атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває у Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчі дні», - цитує прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сьогодні з поштової скриньки прес-служби телеканалу ТВі надійшло повідомлення, що телеканал очолив Артем Шевченко, а новим інвестором став Олександр Альтман.

У повідомленні йдеться: «Новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко. Він змінив у керівництві каналу Наталю Катеринчук. Новим інвестором каналу став відомий американський бізнесмен Олександр Альтман».

Головним завданням телеканалу, як зазначається у цьому повідомленні, А.Шевченко вважає його перетворення «у справжній прообраз суспільного мовлення».

«У першу чергу ми запросимо повернутися на канал програми Марії Бурмаки та Вахтанга Кіпіані. А вже з вересня запропонуємо новий розклад мовлення. Маємо надію, що українська влада виконає рекомендації Ради Європи та Європарламенту і дозволить каналу ТВі вести повноцінне ефірне мовлення», - заявив А.Шевченко.

«Моє головне завдання - зберегти телеканал як одне з об’єктивних джерел інформації в Україні. Багато років я був бізнес-партнером причетних до заснування каналу панів Кагаловського та Гусинського. Але я народився в Україні, вважаю Україну своєю Батьківщиною і зроблю все, щоб наша країна стала повноправним членом Європейського Союзу», - сказав О.Альтман, йдеться у повідомленні прес-служби телеканалу.