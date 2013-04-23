У Лавриновича пропонують припиняти підприємницьку діяльність за день

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, пропонується, зокрема, скасувати двоетапну процедуру припинення підприємницької діяльності та скоротити процедуру припинення підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців до одного робочого дня.

На сьогодні в Україні діє двоетапна процедура припинення підприємницької діяльності для фізичних осіб – підприємців за їхнім рішенням. На першому етапі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців вноситься запис про рішення фізичної особи – підприємця щодо припинення підприємницької діяльності. На другому етапі – запис про проведення державної реєстрації припинення.

Законопроектом, що розробив Мін‘юст, пропонується припиняти підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця на підставі поданої державному реєстратору реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначеної реєстраційної картки.

Також пропонується обмежити максимальний строк заявлення кредиторами своїх вимог до фізичної особи – підприємця, яка припиняє підприємницьку діяльність, встановивши терміни від двох до трьох місяців. Для цього передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України, визначивши строк пред’явлення вимог кредиторів, а також цивільно-правову відповідальність таких осіб, ураховуючи, що фізична особа не має права оспорювати укладені нею договори, вимоги кредиторів та зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю, на тій підставі, що вона вже не є підприємцем.

Законопроект виставлений на сайті Міністерства юстиції для надання пропозицій та зауважень.