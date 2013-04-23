Завтра мер Черкас може втратити свою посаду

Як повідомляється на офіційному сайті Черкаської міської ради, на звернення депутатів міської ради міський голова видав розпорядження про скликання позачергової сесії на 24 квітня.

Згідно з повідомленням, "у порядку денному єдине питання: про дострокове припинення повноважень міського голови".

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, на свої офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук С.Одарич написав, що погодився скликати сесію з одним питанням у порядку денному - “Про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергія Олеговича”. Водночас він закликав всіх черкащан, яким небайдужа доля міста, прийти та підтримати його команду до міської ради 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня депутати Черкаської міськради ухвалили рішення про розпуск виконкому і припинення повноважень заступників міського голови і керуючого справами. За це рішення поіменно проголосували 34 депутати. Через п’ять днів мер міста ветував це рішення. Після цього кроку мера, 19 квітня 32 депутати міськради підписалися під заявою до мера Черкас з вимогою скликати позачергову сесію міської ради 23 квітня з одним питанням у порядку денному - “Про дострокове припинення повноважень міського голови Одарича Сергія Олеговича”. Для скликання позачергової сесії необхідно 20 підписів, а для оголошення імпічменту міському голові - 41 голос. В свою чергу мер Черкас С.Одарич сьогодні заявив, що він має право призначити сесію протягом 2 тижнів після отримання депутатського звернення. Він також повідомив, що проти членів його команди порушено або реанімовано ряд закритих кримінальних справ, що він вважає тиском на себе та членів своєї команди.