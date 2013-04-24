Рішення у справі «Тимошенко проти України» Євросуд оголосить 30 квітня

"Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Тимошенко проти України" на публічних слуханнях у Страсбурзі у вівторок 30 квітня 2013 року о 10.30 ранку", - повідомляється на офіційному сайті Європейського суду, передає офіційний сайт Юлії Тимошенко.

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У повідомленні нагадується, що справа стосується скарги, пов'язаної із затриманням екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко у так званій "газовій" справі.