Рішення у справі «Тимошенко проти України» Євросуд оголосить 30 квітня
12:45, 24 квітня 2013Політика
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Європейський суд з прав людини 30 квітня оголосить рішення у справі "Тимошенко проти України".
Публічні слухання розпочнуться о 10.30/ Фото : ВВ
"Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Тимошенко проти України" на публічних слуханнях у Страсбурзі у вівторок 30 квітня 2013 року о 10.30 ранку", - повідомляється на офіційному сайті Європейського суду, передає офіційний сайт Юлії Тимошенко.
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У повідомленні нагадується, що справа стосується скарги, пов'язаної із затриманням екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко у так званій "газовій" справі.
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