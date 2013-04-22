30 політологів пояснюють Януковичу, чому треба звільнити Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Батьківщина».

«Відсутність рішення про звільнення Ю.Тимошенко для світової громадськості є свідченням недемократичності української влади та однією із головних перешкод для підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС», - йдеться у зверненні.

«Очевидна помилка судової системи, яка має наслідком політично вмотивоване ув’язнення Ю.Тимошенко, має бути якнайшвидше виправлена. Прикладом усунення наслідків вибіркового правосуддя є Ваше рішення від 7 квітня ц.р. про помилування Юрія Луценка та Георгія Філіпчука», - пишуть громадські діячі.

Звернення підписали більш як 30 експертів та політологів, зокрема, Олексій Гарань, Володимир Фесенко, Ірина Бекешкіна, Олександр Сушко, Тарас Березовець, Олег Медведєв, Ігор Жданов, Олег Рибачук, Вікторія Сюмар, Тарас Возняк, Олександр Черненко та інші.

Раніше схожі звернення передали Президенту жінки-народні депутати та дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Президент України Віктор Янукович передав до комісії при Президентові України з питань помилування звернення жінок-депутатів Лілії Гриневич, Марії Матіос, Людмили Денісової, Олександри Кужель та Ірини Луценко до глави держави з проханням помилувати екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

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Сьогодні екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко після зустрічі зі спостерігачами Європейського парламенту Олександром Квасневським та Петом Коксом висловив переконання, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко може бути звільнена за тим самим сценарієм, що й він - через помилування.

За словами екс-міністра, під час зустрічі з представниками ЄС серед інших питань також обговорювалось питання звільнення Ю.Тимошенко. “Я не можу відповідати за пана Квасневського. Знаю, що ми обговорювали з ним стовідсоткову аналогію у справах Луценка і Тимошенко, а вона дійсно стовідсоткова”, - сказав Ю.Луценко.

Він зауважив, що за наявною у нього інформацією, Комісія з питань помилування при Президентові України “готує відповідь про начебто різність у ситуації Луценка-Тимошенко, бо у неї, мовляв, не завершені інші справи”.

“Але звертаю увагу, - зазначив Ю.Луценко, - на те, що в положенні про помилування не передбачається ненадання помилування через те, що є інші справи». Ю.Луценко пояснив, що “газова справа” Ю.Тимошенко завершена в національних судах, у Ю.Тимошенко є проблеми зі здоров’ям, і вона “може бути помилувана так само, як було зроблено з Луценком”.

Що стосується інших справ стосовно Ю.Тимошенко, які не завершені, то юридично в положенні про помилування це не передбачено як перешкоди для рішення Президента, додав екс-міністр.