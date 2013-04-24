СБУ: Іван Ургант не завдав шкоди українському суверенітету

Заступник голови Служби безпеки України Володимир Породько вважає, що вислови відомого російського телеведучого Івана Урганта про українців не такі категоричні, щоб забороняти йому в'їзд в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи можливі якісь санкції з боку СБУ стосовно І.Урганта і коментуючи відповідну ініціативу ряду народних депутатів України.

"Служба безпеки має право ухвалити рішення про заборону в'їзду в разі, коли дії особи завдають шкоди основам національної безпеки, тобто суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, конституційному ладу. В даному випадку я вважаю, що це була неповага до нашого народу", - сказав В.Породько.

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При цьому він додав: "У цьому випадку, я вважаю, складно оцінити ці дії як порушення нашого суверенітету".

Як повідомляв УНІАН, І.Ургант в ефірі кулінарної телепрограми «Смак» під час приготування страви сказав: «Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села». Кінодраматург і актор Олександр Адабашьян, який також брав участь у зйомках передачі, підіграв І.Урганту, сказавши, що «струшує останки жителів із ножа».

Згодом І.Ургант у своєму Twitter вибачився за свій вислів.

«Я прошу вибачення в усіх жителів України, яких зачепив мій недоречний коментар в останньому випуску програми «Смак», - написав І.Ургант. Крім того, він пожартував, що як самопокарання зобов'язався готувати в цій передачі лише борщ, вареники, галушки по 2018-й рік включно. «А всіх дітей, що народяться в мене, з цієї миті незалежно від статі називатиму Богдан», - написав він.

17 квітня в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що в Міністерстві закордонних справ України очікують від російського «Першого каналу» оцінки вислову телеведучого І.Урганта.

«Ми взяли до уваги нібито вибачення, яке він опублікував у соціальній мережі. Ми закликаємо «Перший канал» дати належну оцінку цьому інциденту», - сказав Є.Перебийніс.

18 квітня І.Ургант публічно вибачився в ефірі російського «Першого каналу» за свій вислів про українців у програмі «Смак».